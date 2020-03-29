Власти Башкирии столкнулись с огромным наплывом посетителей в центр занятости

Вице-премьер республики Ленара Иванова отметила, что многие боятся остаться без заработка в объявленную в России нерабочую неделю. Кроме того, люди рассчитывают на повышенное пособие по безработице, о котором ранее говорил президент.



Несколько сотен тысяч приезжих граждан ближнего зарубежья могут остаться без работы и средств к существованию из-за мер по предотвращению коронавируса. Об этом рассказал президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов. Максимов также добавил, что не понятно, есть ли на этот счет стратегия у правительства.