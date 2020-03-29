Москвичей призывают оставаться дома с помощью мобильных громкоговорителей

Жителей столицы просят «во избежание заражения коронавирусной инфекцией ограничить свое пребывание на огороженных территориях, избегать для прогулок мест скопления людей, соблюдать социальную дистанцию в два метра» — такое объявление непрерывно звучит из динамиков, установленных на специальных машинах. Они ездят в центре города. Например, как сообщает агентство «Интерфакс», такие автомобили были замечены на Делегатской улице, а также в районе Патриарших прудов. Там в частности это обращение сработало – люди действительно покинули сквер, но вскоре он вновь заполнился гуляющими. В районе сотрудники городских служб работают над тем, чтобы оградить спортивные и детские площадки. Также москвичам сегодня разослали сообщения портала Госуслуг Москвы, в котором их просят до конца следующей недели оставаться дома и исключить любые внешние контакты, без крайней необходимости не посещать многолюдные места.

С этой субботы по 5 апреля в России объявлены нерабочие дни. Это сделано, чтобы сдержать распространение коронавируса. В столице приняты самые жесткие ограничения – закрыты все развлекательные заведения и магазины, кроме аптек и продуктовых.