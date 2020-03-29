Валентин Горбунов, который многие годы возглавлял столичный избирком, умер в Москве

Ему было 66 лет.

Главой Мосгоризбиркома Валентин Горбунов был четверть века. В организации выборов участвовал ещё в советское время с конца 70-х. Горбунов возглавил комиссию Москвы в 1995 году, пять раз переизбирался на должность, последний в 2016. При бывшем мэре Юрии Лужкове оппозиция называла столичный избирком полностью подконтрольным власти. Отправить в отставку его председателя в разное время требовали представители многих политических сил. После того как Москвой стал руководить Сергей Собянин, критика в адрес главы Мосгоризбиркома усилилась.

Кульминации недовольство достигло прошлым летом после отказа в регистрации на выборы в столичный парламент большинству независимых кандидатов. Горизбирком сослался на превышение допустимого количества брака в собранных ими подписях. Как следствие – акции протеста, задержания в столице больше тысячи человек, так называемое «московское дело». Депутаты от КПРФ в августе на встрече с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой потребовали отправить Горбунова в отставку. Она сказала, что ЦИК не уполномочен уволить главу московской комиссии. Пару недель назад Горбунов оставил свою должность, сообщалось, что по состоянию здоровья. Объявляя о своем уходе Горбунов предложил на свой пост зампреда комиссии Юрия Ермолова. Позже кандидатуру утвердил МГИК.