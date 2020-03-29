Московские власти порекомендовали не водить детей на улицу из-за эпидемии коронавируса

Безопасно гулять с ними лишь на приусадебных участках и площадках, находящихся в индивидуальном пользовании. Об этом говорится на сайте Роспотребнадзора.

Распространение коронавируса в нашей стране нельзя назвать стремительным. Такое мнение «Эху Москвы» высказал вирусолог, доктор медицинских наук, вице-президент РАЕН Виктор Зуев. Именно поэтому, уверен специалист, еще можно предотвратить серьезные последствия. Зуев при этом заметил, что наибольшую ответственность за распространение вируса в нашей стране несут туристы, которые не отказались от заграничных поездок, когда в Китае только начиналась эпидемия