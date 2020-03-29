Умер экс-глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов

На 67-м году жизни скончался бывший председатель Московской избирательной комиссии Валентин Горбунов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Твиттере. Он отметил, что Горбунов в последний год тяжело болел. Горбунов руководил столичным Избиркомом с 1995 года, 17 марта он сообщил ТАСС, что покидает пост по состоянию здоровья.