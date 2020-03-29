Несмотря на запрет властей, верующие сегодня собрались в Исаакиевском соборе в Петербурге на службу

Их безуспешно пыталась не пустить полиция.

Конфликт РПЦ и светской власти в Петербурге никуда не делся, но острых форм противостояния нет. Сегодня у Исаакиевского собора, который является музеем, собрались несколько десятков верующих. Они хотели прийти на службу, которую там собирался провести митрополит Варсонофий. Охрана сначала отказывалась пускать их, говоря о том, что в соборе будет более 40 посетителей, и вообще распоряжением властей все закрыто. Но через некоторое время прихожанам удалось договориться, и их пустили внутрь. Митрополиту также открыли ворота, и он провел молебен. Официально в Исаакиевском соборе не будет служб в течение всей выходной недели. Что будет в остальных церквях, непонятно. Губернатор Петербурга Александр Беглов постановил закрыть церкви на 7 дней. Варсонофий отказался это делать, заявил, что чиновник нарушает Конституцию. В итоге в первый день особого режима практически все церкви остались открытыми, там шла торговля и проводили службы. Не смотря на запрет губернатора. Полиция в происходящее никак не вмешивалась, в отличие от баров, из которых выгоняли людей.

Накануне в Петербурге священнослужители совершили молитвенный объезд города с Иверской иконой Божией Матери для избавления от «морового поветрия».