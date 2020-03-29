Россия и США приостановили инспекции в рамках договора о сокращении стратегических наступательных вооружений из-за короновируса. Договор СНВ -3 был подписан в 2010-м году.

Информацию о приостановке взаимных инспекций обнародовал ТАСС со ссылкой на руководител я американской Ассоциации по контролю над вооружениями Деррила Кимбола. По его словам, США и Россия договорились прекратить инспекции до начала мая из-за пандемии короновируса. Кроме того, стороны приняли решение отложить заседание двусторонней консультативной комиссии, запланированной на март. Об этом Кимболл сообщил со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах США.

Напомним, что Соглашение об ограничении стратегических наступательных вооружений вступило в силу в 2011 и рассчитано сроком на 10 лет. В соответствии с договором каждая сторона имеет ежегодную квоту на проведение 18 инспекций.

Ранее в МИД отмечали, что сохраняют надежду на продление договора СНВ-3. Однако в США готовности к этому не демонстрируют.