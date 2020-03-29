Почти половина пациентов с коронавирусом в Москве на искусственной вентиляции легких – моложе 40 лет

Такие данные со ссылкой на оперативный штаб приводит «Интерфакс». Статистика показывает, что болезнь протекает в тяжелой форме не только у пожилых граждан. Примерно треть всех заболевших в возрасте от 18 до 34 лет. Каждый двадцатый заразившийся – ребенок.

За последние сутки общее число зараженных в России превысило полторы тысячи человек, две трети – в Москве. Умерли восемь.

Новой коронавирусной инфекцией в Москве заражены 13 детей. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

В интервью «Эху Москвы» заведующий кафедрой поликлинической и неотложной педиатрии РНИМУ имени Пирогова Борис Блохин предупредил родителей о важности соблюдения дистанции при нахождении на улице с детьми.

За последние сутки подтверждено 197 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве.