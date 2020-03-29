Власти США одобрили быстрый тест на коронавирус

По данным производителя – компании Abbot Laboratories, он может показать положительный результат в течение 5 минут, а отрицательный – в течение 13. Благодаря этому медицинские работники смогут проводить тестирование вне стен больницы, — пишет журнал Forbes. Как отмечается, в последнее время американское Управление по санитарному надзору выдает все больше подобных разрешений на тесты, которые за короткое время могут показать наличие инфекции.

США является лидером по числу зараженных во всем мире – их уже почти 125 тысяч человек.