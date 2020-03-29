Почти 40% пациентов в Москве с коронавирусом на ИВЛ моложе 40 лет. Об этом сообщает Оперштаб. Порядка 15% тяжелых больных пациентов с коронавирусом в Москве моложе 40 лет, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.