Почти 40% пациентов в Москве с коронавирусом на ИВЛ моложе 40 лет. Об этом сообщает Оперштаб. Порядка 15% тяжелых больных пациентов с коронавирусом в Москве моложе 40 лет, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
2020-03-29T14:10:00+03:00
2020-03-29T14:14:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:10, 29 марта 2020
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