Власти США отслеживают перемещение граждан с помощью их мобильных телефонов

Об этом пишет газета The Wall Street Journal, утверждающая, что таким образом правительство пытается контролировать распространение коронавируса. По сведениям издания, за американцами следят федеральные власти совместно с Центрами по контролю и профилактике заболеваний. Эти данные якобы поступают не от операторов мобильной связи, а от рекламодателей, размещающих объявления в интернете и мобильных приложениях.

Соединенный Штаты являются лидером по числу зараженных во всем мире – их уже почти 125 тысяч человек.