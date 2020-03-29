Французский сервис по поиску попутчиков BlaBlaCar в предстоящую ночь на понедельник приостановит свою работу в России

Это связано с пандемией коронавируса.

Приостановке работы BlaBlaCar сопутствовали, в том числе, действия властей. Изначально соответствующую просьбу руководству сервиса в четверг направила столичная мэрия. Власти Москвы обосновали ее, в том числе, тем, что в BlaBlaCar нет контроля за состоянием здоровья водителей. В тот же день сервис объявил о приостановке работы в Москве и выражал готовность сделать это и в других субъектах по требованию региональных администраций.

Однако уже на следующий день, в пятницу, приложение по поиску попутчиков объявило о временном прекращении своей работы уже по всей России. В BlaBlaCar отметили, что делают это из-за того, что ситуация с коронавирусом пока не находится под полным контролем. Российское же правительство, убеждены в сервисе, предпринимает все более жесткие меры по сдерживанию болезни. Оценок, когда BlaBlaCar сможет возобновить работу в России, в сервисе пока не дают.

BlaBlaCar считается крупнейшим в мире карпулинговым сервисом, т.е. площадкой для совместных поездок. Число российских пользователей там оценивают в более чем 25 млн человек.