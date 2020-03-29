Почти 90 миллионов рублей выделили власти на прием иностранных делегаций по случаю Дня Победы

Праздничные мероприятия, несмотря на коронавирус, пока не отменяли.

Российские власти ожидают приезда на празднование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне глав иностранных государств, глав правительств, руководителей международных организаций и ветеранов из других стран. На их прием, размещение и питание выделено почти 87 миллионов рублей. Контракт на портале госзакупок обнаружило издание «МБХ медиа». Его заключили в середине марта. Подрядчиком выступает ФГУП «Президент-сервис». В контракте, как это обычно и бывает, предусмотрено освобождение от ответственности в случае, если обязательства не были выполнены в связи с обстоятельствами непреодолимой силы. Таким обстоятельством может стать коронавирус, из-за которого, например, уже перенесена летняя Олимпиада в Токио. Эта инфекция наиболее опасна для пожилых людей. Но российские власти свои планы на День Победы пока не меняют. Несколько дней назад в Кремле отмечали, что решение о том, проводить ли парад и в каком формате, еще предстоит принять, но приглашения, направленные иностранным делегациям, пока не отзывались.

Ожидается, что в параде 9 мая будут задействованы 15 тысяч человек.