Патриарх Кирилл призвал на фоне распространения короновируса воздержаться от посещения храмов

Однако сам при этом отслужил сегодня литургию в храме Христа Спасителя в Москве.

Церковь велит исполнять все предписания санитарных служб страны— заявил Патриарх, отметив, что в условиях пандемии от короновируса можно спастись и вне храмов. Тем не менее, сам Кирилл провел сегодня службу в Храме Христа Спасителя в Москве. Как сообщает МБХ Медиа, в богослужении приняли участие около 150 человек. При этом отмечается, что больше половины из прихожан были в масках и старались держаться подальше друг от друга.

Ранее Патриарх раскритиковал тех, кто посвятил развлечениям неделю, объявленную нерабочей. Людям предоставили не каникулы, а время для сосредоточения и спокойствия— добавил Кирилл.

На днях мэр столицы Сергей Собянин настоятельно просил верующих воздержаться от посещения религиозных объектов. В то же время в РПЦ завили, что не собираются из за короновируса отменять службы.

На сегодняшний день в Москве зафиксировано уже более тысячи случаев заражения короновирусом.