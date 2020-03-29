Открытие Олимпиады в Токио может состояться в июле следующего года

Ранее агентство Киодо сообщало, что организаторы, принявшие решение о переносе Игр на фоне пандемии коронавируса, объявят новые даты в течение трех недель. Однако, по информации собеседника газеты The New York Times, это будет сделано гораздо раньше. Экстренная встреча Международного олимпийского комитета, посвященная этому вопросу, якобы пройдет уже сегодня. Источник газеты утверждает, что открытие соревнований назначат на 23 июля.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 650 тысяч человек. Более 30 тысяч умерли.