Речь идет об аппаратах для дистанционного определения температуры людей. Как рассказал радио Sputnik вице-президент «Российского союза инженеров» Иван Андриевский, работодатели ставят такие тепловизоры (цена которых может достигать полумиллиона рублей) на входе в организации, чтобы выявить человека, потенциально зараженного коронавирусом.
Он пояснил, что объем подобных аппаратов на рынке чрезвычайно мал, поэтому их необходимо признать товаров стратегического значения и не продавать всем желающим. На работе, по словам Андриевского, достаточно иметь инфракрасные термометры.
России может грозить дефицит высокоточных тепловизоров
Речь идет об аппаратах для дистанционного определения температуры людей. Как рассказал радио Sputnik вице-президент «Российского союза инженеров» Иван Андриевский, работодатели ставят такие тепловизоры (цена которых может достигать полумиллиона рублей) на входе в организации, чтобы выявить человека, потенциально зараженного коронавирусом.