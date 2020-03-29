России может грозить дефицит высокоточных тепловизоров

Речь идет об аппаратах для дистанционного определения температуры людей. Как рассказал радио Sputnik вице-президент «Российского союза инженеров» Иван Андриевский, работодатели ставят такие тепловизоры (цена которых может достигать полумиллиона рублей) на входе в организации, чтобы выявить человека, потенциально зараженного коронавирусом.

Он пояснил, что объем подобных аппаратов на рынке чрезвычайно мал, поэтому их необходимо признать товаров стратегического значения и не продавать всем желающим. На работе, по словам Андриевского, достаточно иметь инфракрасные термометры.