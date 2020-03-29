Московский мэр призвал граждан соблюдать двухметровую дистанцию в общественных местах

В тоже время Сергей Собянин снова обратился к жителям города с просьбой не выходить из дома в ближайшую неделю. Он рекомендовал магазинам и аптекам нанести специальную разметку, чтобы покупателям в очереди было проще соблюдать дистанцию.

Гражданам надо максимально ответственно подойти к вопросу о самоизоляции. Об этом рассказала РБК рассказала медсестра Лия Ильяс. По ее словам, сели инфекция будет массово распространяться, медицинские учреждения не смогут справиться с потоком больны.

Между тем, в России зарегистрировано уже 8 смертельных случаев.