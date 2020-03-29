Пассажиропоток московского метро сократился в три раза

Такие данные привел мэр города Сергей Собянин. В наземном транспорте, по его словам, стало ездить вдвое меньше пассажиров. Об этом говорится на сайте градоначальника. Сократились и другие показатели: на днях сообщалось, что на треть снизилось число поездок на пригородных электричках, каршеринге и личных автомобилях, еще больше на такси. На автобусах в столицу из Подмосковья и вовсе прибыло на 70% меньше пассажиров, чем обычно.

