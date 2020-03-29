Правительство ФРГ готовится к постепенному ослаблению условий карантина и разрабатывает методы борьбы с эпидемией коронавируса после постепенного возвращения к обычной жизни.

Газета Süddeutsche Zeitung совместно с каналами общественно-правового телевидения NDR и WDR распространили исследование, заказанное министерством внутренних дел ФРГ. Немецкие ученые считают, что при настоящем развитии эпидемии в скором времени можно было бы начать отказ от строгих правил карантина. Иначе стране грозят многочисленные банкротства, повышение задолженности и безработица. В Германии нет запрета на выход из дома, однако значительно ограничена общественная и социальная жизнь.



Для ослабления карантина необходимы многочисленные анализы и изоляция инфицированных по примеру Южной Кореи. Уже сейчас в Германии проводится более 200 тысяч тестов в неделю. Это лучший результат в мире. Требуется довести их количество до 1 миллиона в неделю. Для этого планируется задействовать университетские, промышленные и ветеринарные лаборатории, а также приобрести достаточно химикалий и приборов.

Разработано приложение для мобильных телефонов, с помощью которого можно установить все контакты зараженных лиц. Однако его применение маловероятно из-за протестов политиков и

Конституционного суда, которые видят в этом грубое нарушение личной сферы граждан.

Сейчас число инфицированных в ФРГ удваивается за 5 дней. В худшем случае ожидается дальнейший неконтролируемый рост заражений. Поэтому необходимо удвоение числа мест в отделениях интенсивной терапии, говорится в исследовании МВД.

Глава администрации канцлера заявил накануне, что снятие ограничений произойдет не раньше 20 апреля. Ангела Меркель призвала граждан запастись терпением.