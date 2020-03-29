«Роснефть» приняла решение уйти из Венесуэлы

Она продает свои активы в стране российской правительственной структуре, а взамен получает почти 10% акций в самой нефтекомпании. Этот пакет ценных бумаг на Московской бирже сейчас стоит более 300 миллиардов рублей – пишет «Коммерсант».

Действия «Роснефти» выводят ее из-под американских санкций и фактически передает активы в латиноамериканской стране под упарвление Владимира Путина. Об этом «Эху Москвы» сказал партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.

За последние месяцы под американские санкции попали две дочерние компании «Роснефти», что привело к падению стоимости ее акций. Год назад агентство Рейтер писало, что главным мотивом инвестиций «Роснефти» в Венесуэле был политический. В самой компании эту публикацию назвали «сплетнями».