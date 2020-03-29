В России образован президиум правительства во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным

Соответствующее постановление опубликовано на сайте Белого дома.

По мнению политолога Валерия Соловья, это было сделано для того, чтобы в период кризиса принимать решения максимально оперативно.

Соловей при этом не исключил, что Президиум будет носить «декоративный» характер и будет собираться не так часто.

Согласно закону, президиум нужен для решения оперативных вопросов, а его заседания проводятся по мере необходимости. В те годы, когда кабинет министров возглавлял Владимир Путин, президиум собирался регулярно, во втором правительстве Дмитрия Медведева, орган не был образован вовсе.