Ситуация с распространением коронавируса в Москве перешла в новую стадию, сообщил сегодня мэр Сергей Собянин

В столице больше тысячи заражённых, шесть человек умерли.

Не только пожилые люди подвержены риску заразиться коронавирусом. Среди новых заболевших в Москве много людей, которым от от 18ти до 65ти лет, сообщили в оперативном штабе. Их больше полутора сотни человек. Пожилых только 32. В общей сложности за сутки в России выявили 270 новых случаев заражения. Большинство диагнозов поставили в Москве. Четыре человека за выходные умерли. Двое в столице, по одному в Санкт-Петербурге и Оренбургской области. Общее число погибших от коронавируса в России достигло восьми человек. На этом фоне столичный градоначальник сообщил, что рекомендации москвичам оставаться дома начали приносить результаты. Накануне, то есть в первый день самоизоляции горожан пассажиропоток метро уменьшился втрое, на наземном транспорте почти в половину. Мэр поблагодарил бизнес «за ответственность и соблюдение дисциплины в это сложное время». По словам Собянина, работу в Москве приостановили больше 40 тысяч магазинов и около 15 тысяч предприятий общественного питания. Он снова призвал москвичей, особенно пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, оставаться дома. Тех же, кто всё-таки решил выйти на улицу – соблюдать безопасную дистанцию в полтора-два метра друг от друга.

Со своей стороны патриарх Кирилл призвал верующих не ходить в храмы. При этом глава РПЦ пришёл. несмотря на коронавирус, на литургию в храме Христа Спасителя, богослужение по данным МБХ Медиа посетило около 150ти человек.

Столичные власти намереныв усилить наблюдение за теми, кто нарушает карантинные нормы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Сейчас в Госдуме рассматривает законопроект, которые будет предусматривать уголовные сроки и крупные денежные штрафы за нарушение карантина.

Новой коронавирусной инфекцией в Москве заражены 13 детей. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

В интервью «Эху Москвы» заведующий кафедрой поликлинической и неотложной педиатрии РНИМУ имени Пирогова Борис Блохин предупредил родителей о важности соблюдения дистанции при нахождении на улице с детьми.

За последние сутки подтверждено 197 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве