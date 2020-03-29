В России заведено первое уголовное дело о побеге из карантина по коронавирусу

Мужчину, самовольно покинувшего петербургский пансионат «Заря» нашли и вернули в учреждение. Об этом говорится на сайте регионального Следственного комитета. Сайт «Фонтанка» уточняет, что речь идет о местном жителе, прилетевшем из Швейцарии. Сначала мужчина должен был самоизолироваться в квартире, однако после того, как он стал ее покидать, его перевели в пансионат. По словам губернатора Александра Беглова, нарушитель хотел отпраздновать свой день рождения.

Дело возбуждено по статьям о приготовлении к преступлению и нарушении санитарных правил.