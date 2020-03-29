В сутки на горячую линию по коронавирусу в Москве поступает до одного миллиона звонков

Изначально, по словам столичного мэра Сергя Собянина, этот показатель держался на уровне 5-6 тысяч. Градоначальник сказал, что ответить, к сожалению, удается далеко не всем. Изначально в колл-центр в основном звонили приехавшие из-за границы, однако с тех пор, как было принято решение о переводе пожилых москвичей на домашний режим, стала поступать масса звонков, связанных с социальным обслуживанием, доставкой лекарств и питания.

Назвать стремительным распространение коронавируса в России нельзя. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» вирусолог, доктор медицинских наук, вице-президент РАЕН Виктор Зуев. «Это не стремительное распространение. В росте количества зараженных ничего удивительного нет. Оно будет расти до тех пор, пока мы не перестанем перевозить наших горе-туристов из-за рубежа. У нас же все случаи завозные, а все остальные — от них», — пояснил он.

С точки зрения В.Зуева, пик заболевания в России придется на апрель, а затем начнется спад. «Этому будет способствовать еще и потепление», — считает он.

Эксперт также подчеркнул, что в предстоящую нерабочую неделю россияне должны проявить сознательность и никуда не выходить. «Будет печально, если люди не станут сидеть дома. Ведь эта неделя направлена на то, чтобы прервать передачу возбудителя от человека к человеку путем прекращения контактов. Это же вирус, передающийся воздушно-капельным путем», — заключил В.Зуев.

Тем временем, число зараженных коронавирусом в Подмосковье выросло до 112 за сутки.