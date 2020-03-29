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12:04, 29 марта 2020

Россия и США временно отказались от совместных инспекций по договору СНВ-3

Это сделали из-за коронавируса.

Инспекции заморожены до начала мая. Об этом сообщил руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл агентству ТАСС. Он уточнил, что обе страны имеют право инспектировать базы межконтинентальных баллистических ракет, подводных лодок и авиации. Из-за пандемии это пришлось отложить. Та же участь постигла и очередное заседание двусторонней консультативной комиссии, намеченное на этот месяц, рассказал американский эксперт. Её создали для подготовки соглашения, которое должно прийти на смену Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений. СНВ-3, заключённый Россией и США, действует больше 9 лет и истекает в феврале следующего года. Он предусматривает сокращение развернутых ядерных боезарядов, межконтинентальных баллистических ракет, аналогичных ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков, а также обмен данными между двумя странами. Президент Путин предлагает продлить СНВ-3. США пока не спешат этого делать. Тем не менее, Пентагон обещал обсудить судьбу договора с Москвой в ближайшее время как только пандемия пойдёт на спад.

СНВ-3 на данный момент единственное соглашение, которое ограничивает стратегические ядерные вооружения России и США. Ранее обе страны вышли из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.



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