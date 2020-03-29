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12:02, 29 марта 2020

Число жертв коронавируса в Москве достигло шести

Всего за сутки в России выявлено 270 инфицированных.

К этому моменту известно, что в России в общей сложности коронавирусом заразилось более 1,5 тысяч человек в 65 регионах. Всего в стране зафиксировано 8 летальных случаев – в основном это люди в возрасте и с серьезными хроническими заболеваниями. При этом многие пациенты идут на поправку — за последний сутки из больниц выписаны 15 человек. За этот же период времени диагноз подтвердился у 270 россиян, большинство из них – около 200 человек – находятся в Москве. Таким образом в столице уже более тысячи зараженных. Мэр города Сергей Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Москве «перешла в новую стадию. Не застрахован никто». Градоначальник призвал жителей не выходить из дома. Многие из них следуют рекомендациям. Об этом в частности свидетельствует то, что количество пассажиров подземки сократилось втрое. При этом, как отметил Собянин, каждый пятый человек из группы риска – в нее входят пожилые и люди с хроническими заболеваниями – нарушают режим самоизоляции. В городской администрации также сообщили, что в столице в настоящий момент временно закрыто около 55 тысяч заведений и магазинов.

По данным Роспотребнадзора, в стране под наблюдением из-за коронавируса остается почти 200 тысяч человек



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