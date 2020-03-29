Китайская провинция Хубэй возобновила авиасообщение после двухмесячного перерыва

Местная пресса сообщает об ажиотажном спросе на билеты – все они были раскуплены в течение одного дня. 25 компаний совершат порядка сотни рейсов из региона, ставшего в конце прошлого года эпицентром распространения коронавируса.

Хубэй был закрыт для всех видов транспорта в январе, когда эпидемия разрослась до опасных масштабов. С тех пор болезнь в основном переместилась в Европу и Соединенные Штаты. Сейчас КНР находится лишь на третьем месте в мире по числу заразившихся.