Путин поручил до 30 марта обеспечить отсрочку на полгода налоговых платежей для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от коронавируса. Путин поручил до конца 2020 года увеличить пособие по безработице до МРОТ.

Путин поручил до 20 апреля принять закон о праве малого и среднего бизнеса, пострадавшего от коронавируса, на кредитные каникулы на полгода. Он поручил разработать план по обеспечению устойчивой динамики кредитования предприятий.

Путин поручил организовать постоянный мониторинг экономической ситуации в России.

Президент поручил Минтруду совместно с ПФР в апреле выплатить деньги ветеранам ВОВ. Путин поручил обеспечить с 1 июня осуществление ежемесячных денежных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет.