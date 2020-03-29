Правительство России создало свой президиум во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным

В президиум правительства вошли 20 человек Михаил Мишустин и все девять вице-премьеров. В его состав также включены половина министров: главы МЧС, МВД, МИДа, Минобороны, Минюста, Минтруда, Минпромторга, Минздрава, Минэкономразвития и Минфина. Соответствующее постановление было одобрено на заседании кабмина в четверг, сейчас его подписал подписал премьер. В соответствии с законом, президиум правительства может быть образован для решения оперативных вопросов. Как поясняли в Кремле, президиум необходим для большей мобильности кабинета министров. Этот орган уже создавался в 2008 году, когда премьером был Владимир Путин. Он пояснял, что заседание в полном составе кабинета — это «достаточно неповоротливый механизм, весьма забюрократизированный», поэтому все текущие вопросы должны обсуждаться на президиуме. Президиум был сформирован и в 2012 году, когда Владимир Путин и Дмитрий Медведев поменялись местами, но при Медведеве в таком формате кабинет министров публично практически не собирался.

Согласно закону, решения на заседаниях президиума принимаются большинством голосов, при этом кабмин сохраняет право отменить их.