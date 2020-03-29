В РФ за сутки зафиксировано 4 летальных случая у пациентов с положительным тестом на коронавирус, всего скончались 8. Таким образом, число скончавшихся пациентов в Москве с подтвержденным Covid-19 достигло шести. Пациент в возрасте 90 лет с подтвержденным диагнозом пневмония и заражением коронавирусом умер в одной из больниц Москвы. Он также страдал множественными хроническими заболеваниями, сообщает в воскресенье московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

270 новых случаев Covid-19 отмечено в России за сутки, общее число выросло до 1534.

Среди новых заболевших коронавирусов в Москве 152 человека в возрасте от 18 до 65 лет, 32 пожилых и 13 детей, сообщает Штаб.