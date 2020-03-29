Собянин: Более 1 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Москве

Более 1 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Москве. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Ситуация с распространением коронавируса в Москве перешла в новую стадию, заболевших становится больше, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

«Зафиксировано уже больше тысячи случаев заболевания по Москве. Не застрахован никто», — написал Собянин в воскресенье на своем личном сайте.

Около 20% пожилых москвичей не соблюдают режим самоизоляции, заявил мэр. Но большинство москвичей прислушались к рекомендациям властей и остались дома.

Около 55 тыс. точек питания и магазинов закрылись в Москве в субботу. Собянин рекомендовал магазинам и аптекам сделать разметку для дистанции между посетителями.

Число пассажиров метро Москвы сократилось втрое по сравнению с «обычной» субботой.