Число жертв коронавируса в мире превысило 30 тысяч человек

По подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, общее число заразившихся – 665 тысяч.

Больше всего умерших – более 10 тысяч – в Италии. Почти в два раза меньше в Испании, следом идет Китай. При этом по числу инфицированных на первом месте Соединенные Штаты – примерно каждый пятый случай заболевания зафиксирован именно в этой стране.

Ужесточение мер против распространения коронавируса будут зависеть от соблюдения гражданами режима изоляции на нерабочей неделе. Об этом сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По словам Михаила Мурашко, на закупку необходимого оборудования уже выделены дополнительные средства.