Компания «Роснефть» объявила о прекращении работы в Венесуэле и продала российскому правительству свои активы в этой стране.

Заявление компания Игоря Сечина сделала на фоне обвала цен на нефть и санкций США против двух своих дочек из-за торговли венесуэльским чёрным золотом. Кому именно проданы активы Роснефть не уточнила. В компании лишь отметили, что покупатель полностью принадлежит российскому правительству. От продажи активов Роснефть получит пакет собственных акций в размере почти 10-ти процентов. На Московской бирже такой пакет в пятницу стоил более трёхсот миллиардов рублей, замечают Ведомости. Газета полагает, что неназванным покупателем может быть Роснефтегаз, поскольку эта компания подпадает под оба критерия, указанные в пресс-релизе. Она владеет контрольным пакетом акций Роснефти и принадлежит правительству. Пресс-секретарь Роснефти назвал ожидаемым решение компании прекратить работу в Венесуэле. Это сделали в интересах акционеров, уверяет Михаил Леонтьев. Он надеется, что Вашингтон после ухода Роснефти из Венесуэлы снимет санкции с дочерних компаний, сообщает ТАСС. Напомню, недавно Роснефть отказалась заключать сделку с ОПЕК о дополнительном сокращении добычи черного золота. Это наряду с коронавирусом привело к обвалу цен на нефть.

«Роснефть» была одним из крупнейших инвесторов в нефтегазовый сектор Венесуэлы. В прошлом году агентство Рейтер оценило вложения российской компания в экономику этой страны в девять миллиардов долларов. В Роснефти, впрочем, с такой оценкой не согласились.