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Эксклюзив Эха 10:04, 29 марта 2020

Власти Мурманской области ограничили въезд в Кировск и Апатиты

Это произошло после двух случаев заражения коронавирусом. Губернатор области Андрей Чибис написал в фейсбуке, что въехать в города можно будет по постоянной или временной регистрации. Он пояснил, что диагноз подтвердился у пациента, контактировавшего с мужчиной, вернувшимся с Кубы и грубо нарушавшим режим самоизоляции. Еще одна заразившаяся – туристка, побывавшая в Испании.

В связи с ограничительными мерами временно приостанавливается бронирование, прием и размещение в отелях Мурманской области.

Россия полностью закрывает свои границы с 30 марта.

С точки зрения предотвращения распространения коронавируса ограничение передвижения – это правильная мера. Такое мнение «Эху Москвы» высказал профессор кафедры микробиологии СПБГУ, вирусолог Алексей Потехин.

Как долго продлится это ограничение, пока неизвестно.



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