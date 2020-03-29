Власти Мурманской области ограничили въезд в Кировск и Апатиты

Это произошло после двух случаев заражения коронавирусом. Губернатор области Андрей Чибис написал в фейсбуке, что въехать в города можно будет по постоянной или временной регистрации. Он пояснил, что диагноз подтвердился у пациента, контактировавшего с мужчиной, вернувшимся с Кубы и грубо нарушавшим режим самоизоляции. Еще одна заразившаяся – туристка, побывавшая в Испании.

В связи с ограничительными мерами временно приостанавливается бронирование, прием и размещение в отелях Мурманской области.

Россия полностью закрывает свои границы с 30 марта.

С точки зрения предотвращения распространения коронавируса ограничение передвижения – это правильная мера. Такое мнение «Эху Москвы» высказал профессор кафедры микробиологии СПБГУ, вирусолог Алексей Потехин.

Как долго продлится это ограничение, пока неизвестно.