Летняя Олимпиада в Токио может состояться в июле следующего года

Главное международное спортивное соревнование перенесли из-за коронавируса.

23 июля 2021 года, вероятно, пройдет церемония открытия летних Олимпийских игр в Токио. Такую возможность рассматривают организаторы соревнований, пишет газета New York Times со ссылкой на источник. По данным издания, утвердить эту дату могут уже сегодня на экстренной встрече Международного олимпийского комитета. О том, что Олимпиаду все же решили перенести, было объявлено в начале недели. Как сообщало японское агентство Киодо, новые даты проведения должны были определить в течение трех недель. Напомню, что игры в Токио должны были состояться через 3 месяца — на 24 июля была запланирована церемония открытия. Но в планы вмешалась пандемия. Несмотря на стремительное распространение коронавируса по всему миру, японские власти и МОК долго оттягивали с решением, опасаясь многомиллиардных убытков. Отмечу, что это первый случай переноса Олимпиады в современной истории. В следующем году игры пройдут под брендом «Токио-2020».

В Японии зафиксировано почти 2,5 тысячи случаев заражения коронавирусом, включая пассажиров лайнера Diamond Princess. Инфицированные выявлены в 42 из 47 префектур страны.