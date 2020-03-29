Вашингтон отверг обвинения в попытке переманить врачей из-за рубежа

Речь идет об уведомлении Госдепа, размещенном еще в четверг. В нем содержался призыв к медикам, которые хотят получить работу в США, связаться с ближайшим посольством или консульством. Как отметила газета The Washington Post, сообщение вызвало шквал критики в соцсетях. Госдеп обвинили в потворстве потенциально опасной «утечке мозгов» из стран с более слабыми системами здравоохранения.

Во внешнеполитическом ведомстве агентству ТАСС пояснили, что уведомление касалось исключительно заявителей, у которых уже есть одобренная петиция от работодателя в США или тех, кто участвует в сертифицированной программе обмена.