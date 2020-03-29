Москва и Вашингтон приостановили совместные инспекции в рамках договора СНВ-3

Из-за пандемии также было отложено очередное заседание Двусторонней консультативной комиссии, – сообщает ТАСС.

Ранее Госдеп США отказался от предложения российского МИД провести консультации по вопросу о продлении СНВ-3. Вместе с тем глава Пентагона Марк Эспер говорил, что рассчитывает обсудить эту тему уже в ближайшее время. Кроме того, Вашингтон неоднократно призывал Пекин присоединиться к переговорам с Москвой о ядерном вооружении. Владимир Путин считает, что сделку нужно продлевать.