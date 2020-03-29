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09:10, 29 марта 2020

Десять лет назад в московском метро произошел двойной теракт

Поскольку в Москве действуют особые меры по предотвращения распространения коронавируса, траурных мероприятий не планируется. Как объяснили в пресс-службе московского метрополитена все ограничиться столами, которые поставят на станциях Лубянка и Парк Культуры, чтобы цветы, которые принесут близкие погибших и сочувствующие москвичи не пришлось класть на пол. Напомню, что 29 марта 2009 года в час пик на двух центральных станциях московского метро с интервалом в 40 минут сработали взрывные устройства. Жертвами теракта стали 40 человек и еще 160 получили ранения. Ответственность за теракт взял на себя один из лидеров чеченских террористов Доку Умаров.

Теракт в московском метро привел к введению дополнительных мер безопасности, в частности, систем интеллектуального видеонаблюдения.



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