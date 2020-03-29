Власти США в рамках борьбы с коронавирусом следят за перемещением жителей страны с помощью смартфонов

Таким образом они хотят предугадать сценарии распространения новой инфекции, пишет со ссылкой на источники газета «Уолл-стрит джорнэл». По ее информации, федеральное правительство в сотрудничестве с Центрами по контролю и профилактике заболеваний и местными властями анализирует данные миллионов американцев. По сведениям издания, информацию предоставляют рекламодатели. Операторы мобильной связи ею с властями не делятся. Газета отмечает, что речь идет исключительно о местонахождении пользователей, их личные данные, например, имя или номер телефона, остаются в секрете

В США, согласно данным университета Джонса Хопкинса, зафиксировано более 124 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли около 2200 человек.