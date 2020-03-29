В столичном регионе в начале недели похолодает

Об этом сообщил RT ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, последние дни марта были не по сезону теплыми и солнечными. Было зафиксировано два температурных рекорда, в том числе накануне. Сегодня хорошая погода сохранится, днем температура поднимется до 14-16 градусов. Но уже с вечера столбики термометров начнут опускаться, облаков станет больше и местами заморосит дождь. В ночь на понедельник ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, гололедица и около 0 градусов. Во вторник и среду похолодание будет ощущаться сильнее всего, при этом вероятность осадков в эти дни невелика. Незначительно потеплеет лишь во второй половине недели.