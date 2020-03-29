В Венесуэле ожидают из России второй борт с медоборудованием для борьбы с коронавирусом

Об этом сообщил президент Николас Мадуро в эфире телеканала VTV. По его словам, военный самолет прибудет по указанию президента Путина в ближайшие дни. Мадуро отметил, что на этой неделе в страну уже прибыли три борта, в том числе один из Москвы. Ранее Россия отправила в Италию 14 самолетов Ил-76 со специалистами и оборудованием.