В Сочи начали выселять туристов из отелей

Это связано с запретом бронирований и заселений в период до 5 апреля, сообщил замдиректора департамента курортов и туризма администрации города Сергей Доморат. По его словам, для тех, кто выкупил туры с перелетом, будут организованы специальные чартерные рейсы для возвращения домой. Кроме того, все бронирования на следующую неделю аннулировала компания «Библио-глобус». Она обещает вернуть деньги клиентам и, как сообщает Ассоциация туроператоров России, выполнит ряд односторонних рейсов для их вывоза в регионы.

После того, как президент Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей в качестве меры по предупреждению коронавируса, в Сочи резко возросло количество бронирований в гостиницах и отелях. Тогда губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел запрет на заселение в гостиницы на этот период. Кроме того, в городе закрыли все торговые центры, парки и кафе.