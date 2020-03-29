Число умерших от коронавируса в США возросло до 2 тысяч человек

Количество подтвержденных заражений превысило 120 тысяч. Более трети случаев приходится на штат и город Нью-Йорк.

Утром в субботу президент США Дональд Трамп заявил в твиттере, что в ближайшее время может ввести Федеральный карантин в Нью-йоркской метрополии — то есть в штате Нью-Йорк и некоторых частях соседних Нью-Джерси и Коннектикута. Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, за ежедневными пресс-конференциями которого в режиме онлайн следит полстраны, назвал такие меры «федеральным объявлением войны» и заявил, что с ним Трамп это тему не поднимал. Вечером президент США отказался от идеи федерального карантина. На сегодня 27 штатов ввели обязательную изоляцию для своих жителей, под которую попали 215 млн американцев. В штате Иллионойс вчера скончался грудной ребенок, у которого был подтвержден коронавирус — точные причины его смерти уточняются. Власти Чикаго начали подготовку больниц в массовым госпитализациям, ожидая 40 тысяч заболевших на следующей неделе. В Детройте власти отменили ежегодный автосалон, а конференц-центр, в котором в июне должно было состояться крупнейшее автошоу, будет превращен в полевой госпиталь.

По словам губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, пик госпитализаций в Нью-Йорке придется на через 2-3 недели, когда потребуется 140,000 больничных коек и 30,000 аппаратов ИВЛ.

Из-за эпидемии коронавируса власти Нью-Йорка перенесли дату демократических праймериз — с 28 апреля на 23 июня.