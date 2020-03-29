Власти Москвы «всерьез рассматривают» вариант закрытия города из-за коронавируса

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на четыре источника. В московском правительстве отказались комментировать эту информацию. О том, что в столице могут ввести комендантский час и ограничения на въезд, ранее неоднократно сообщали СМИ, но в правительстве Москвы и Кремле это отрицали.

Для борьбы с распространением вируса президент Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей. Региональные власти, в том числе Москва и Петербург, ввели ряд дополнительных ограничений. Несколько экономистов призвали ввести в стране жесткий карантин. Во Всемирной организации здравоохранения считают, что подобные меры пока не требуются.

Ужесточение мер против коронавируса будут зависеть от соблюдения гражданами режима изоляции на нерабочей неделе. Об этом сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По словам Михаила Мурашко, на закупку необходимого оборудования уже выделены дополнительные средства.

По последним данным, в России зарегистрировано более 1200 случаев заражения, 7 человек умерли.

