Сегодня истекает срок подачи данных россиян, которые намерены вернуться в страну из-за границы

Они должны сделать это до двух часов дня.

Если люди хотят попасть в окончательные списки граждан, которым нужна помощь для возвращения в Россию, то они обязаны оповестить об этом посольства уже в ближайшие часы. В связи с этим во многих странах по всему миру российские дипломаты обещали работать круглосуточно. В два часа дня по Москве они намерены закончить приём данных, а затем передать их в Минтранс, Минздрав, МВД, Роспотребнадзор и «Аэрофлот», чтобы те организовали для россиян специальные рейсы.

За границей сейчас находятся как минимум двадцать тысяч российских организованных туристов. В Росавиации заявляли, что там уже есть планы по вывозу этих людей обратно домой. Эти перелеты должны состояться на следующей неделе. Больше всего граждан сейчас ожидают в Таиланде и Индонезии.

Ранее спикер МИДа Мария Захарова не исключала, что по сегодняшним спискам в Россию могут привести не только её граждан, но и их близких родственников, даже если у них паспорта других стран.