Более 600 россиян, эвакуированных из-за коронавируса из Таиланда, прибыли двумя рейсами в Омск

Их встретили медики, специалисты Роспотребнадзора и наземных служб аэропорта, сообщили в пресс-службе областного Минздрава. Там отметили, что абсолютно каждый прилетевший был осмотрен, взяты данные по месту карантина, двое пассажиров сразу отправились в обсервацию. В министерстве отметили, что за состоянием прибывших следят врачи, при любом подозрении на заболевание людей будут госпитализировать.

