Россия и США из-за коронавируса приостановили инспекционную деятельность в рамках договора СНВ-III

Россия и США из-за коронавируса приостановили инспекционную деятельность в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники в дипломатических кругах и Конгрессе руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл. По его данным, инспекции прекращаются до начала мая. Кроме того, из-за пандемии Москва и Вашингтон договорились отложить очередное заседание Двусторонней консультативной комиссии, которое планировалось на март.