Россия и США из-за коронавируса приостановили инспекционную деятельность в рамках договора СНВ-III

Россия и США из-за коронавируса приостановили инспекционную деятельность в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники в дипломатических кругах и Конгрессе руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл. По его данным, инспекции прекращаются до начала мая. Кроме того, из-за пандемии Москва и Вашингтон договорились отложить очередное заседание Двусторонней консультативной комиссии, которое планировалось на март.
2020-03-29T07:30:00+03:00
2020-03-29T07:48:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:30, 29 марта 2020
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