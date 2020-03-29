«Ведомости»: Россияне начали массово скупать алкоголь

Россияне начали массово скупать алкоголь. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителей нескольких поставщиков. По их данным, продажи спиртного в Москве увеличились на 30 процентов, а по всей России — на 8 по сравнению с тем же периодом прошлого года.

На этой неделе поставщики алкоголя начали сообщать своим партнерам о повышении цен на импортную продукцию.

Ранее «Трезвая Россия» направила премьеру Михаилу Мишустину письмо с предложением ввести ограничение на продажу алкоголя из-за пандемии коронавируса.

