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07:00, 29 марта 2020

Богослужения в Исаакиевском соборе Петербурга отменяются до 5 апреля

Первая и последняя служба вовремя карантина состоится сегодня.

Единый музейный комплекс «Исаакиевский собор» и «Спас на Крови» прекращают принимать посетителей, богослужения также отменяются. Об этом сообщила пресс-служба учреждения. Администрация ссылается на недавний запрет Смольного.

Доступ в религиозные учреждения остается только для священнослужителей и персонала. Божественная литургия состоится сегодня в виде исключения. Надо пояснить, что эти здания принадлежат государству, а не церкви. Ранее епархия объявила, что не смотря на запрет властей, храмы не закроет. Московская патриархия посчитала решение чиновников антиконституционным. Смольный, в свою очередь, предложил организовать онлайн-трансляции служб тем, кому это необходимо. Все остальные конфессии Петербурга против запрета не выступали.

Мэр Москвы Сергей Собянин церкви на карантин не закрыл, но рекомендовал не ходить туда.



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