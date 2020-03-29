Губернатор Подмосковья обратился к жителям с просьбой не собираться большими компаниями в период длительных выходных

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратился к жителям с просьбой соблюдать безопасность и не собираться большими компаниями в период длительных выходных. Особое внимание Воробьев обратил на прогулки с детьми. Воробьев также заметил, что все службы Подмосковья работают в усиленном режиме.
2020-03-29T07:00:00+03:00
2020-03-29T07:05:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:00, 29 марта 2020
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